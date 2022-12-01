美卿籲華闢新徑應對新冠　批大規模壓迫軟弱

美國國務卿布林肯在羅馬尼亞出席北約外長會議期間，周三（11月30日）接受美媒專訪，談及中國近日出現的反封控抗議浪潮。他表示，中國的「清零政策」不是美國會做的事，又指政府以大規模壓迫行動阻止人民發聲及和平示威，是軟弱的表現。

布林肯表示，美國聚焦確保人民有安全有效的疫苗、檢測試劑及治療方案，這證明是有效方法。他認為，中國必須找出未來應對新冠的方法，既符合公共衞生需求，也滿足人民需要，美國無法為中國處理。他又指不論甚麼議題，任何國家人民試圖發聲、和平抗議，表達他們的沮喪，政府採取大規模鎮壓行動阻止，並非強大的表現。

接受另一美媒訪問時，布林肯談到明年初將首度以美國國務卿身份訪華，指早前的美中元首會晤富有成效，兩國能清楚直接向彼此表達各自利益、意圖與政策非常重要，雙方處於競爭下，必須避免潛在溝通不良，確保不會演變成衝突。他表示，明年訪華最重要是延續美中溝通，確保渠道暢通，即使意見出現嚴重分歧；又指世界期待美中負責任管控關係，美方準備好在符合利益的議題上合作，亦要看中方的決定。