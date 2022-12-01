廣州解封人車爭路　外遊飛機火車票搜尋量暴增

廣東省廣州市新冠疫情雖仍於高位波動，但海珠區等重點風險區新症數繼續下降。周三（11月30日）下午，天河、番禺等多區發通告解除臨時管控區的管控措施。隨着通告發出，廣州多地陸續有工作人員拆除架置於管控區外圍的水馬和圍欄，街道上行人和車輛逐漸增多，市民生活逐步回復正常。

周三下午廣州市疫情記者會公布優化疫情防控措施後，各區紅色水馬紛紛被拆卸、搬離。連接珠海和天河、越秀區的廣州大橋，車流較前幾天明顯增多，不少人在附近的行人天橋上拍照或直播。有市民前往打探大橋是否開通，現場工作人員回答是肯定。住在番禺大石植村的黃小姐表示，一聽到優化防控政策後，她就戴好口罩前往江邊慢跑運動。家在海珠區濱江東一帶的蘇小姐稱，期待廣州煙火氣重新燃起，又指雖然臨時管控區已解除，但平時仍會做好防護，戴好口罩，「畢竟，要對自己的生命健康負責」。

內地旅遊平台攜程數據顯示，優化防控措施發布後半小時內，該平台上「廣州」關鍵詞的搜尋量驟增300%以上；廣州的門票、周邊遊業務的瀏覽量分別增加255%和156%；大量遊客登陸平台搜尋廣州出發的旅行產品。此外，從廣州出發的航班、火車票搜尋量暴漲。多個機票預訂軟件顯示，周四至六（12月1至3日）廣州飛往北京、上海、武漢、青島等地的直航機票較為緊張。從廣州出發的火車票搜尋量亦急增逾300%，目的地以四川、湖南、貴州居多。海珠、天河、荔灣、番禺等區一些原處於封控區內的樓盤，過去一個月都是「空窗」待客，直至周三才迎來看樓盤或簽約的客人。