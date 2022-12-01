中歐領導人北京會晤　同意深化雙邊合作

中國國家主席習近平周四（12月1日）在北京人民大會堂與到訪的歐洲理事會主席查爾斯．米歇爾會面，習近平指中歐關係保持向前向上勢頭，堅持互利共贏，符合中歐和國際社會的共同利益。他反對各種形式的新冷戰，並就雙方關係發展提出4點看法。查爾斯．米歇爾表示，歐盟願同中方繼續推進歐中投資協定的進程，增強供應鏈穩定互信，深化歐中各領域互利合作。

習近平說，前國家主席江澤民周三（11月30日）因病搶救無效在上海逝世，他在任內高度重視和關心中歐關係發展，中方將繼承其遺志，繼續鞏固發展好中歐關係。習近平指出，中國式現代化和歐洲一體化是中歐各自着眼未來做出的選擇，雙方應該相互理解、相互支持。他提出對中歐關係發展的看法，第一中歐要秉持正確認知，雙方之間沒有根本戰略分歧和衝突，第二是要妥善管控分歧，第三是開展更高水平合作，第四是加強國際協調合作。

查爾斯．米歇爾代表歐盟對江澤民因病逝世表示沉痛哀悼，他表示歐盟堅持戰略自主，推進歐洲一體化，歐盟堅持一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，不會干涉中國內政。歐盟願做中方可靠、可預期的合作夥伴，並辦好下階段高層交往，通過加強直接對話合作，減少誤解誤判，加強溝通協作。

雙方亦談及烏克蘭問題，習近平強調透過政治方式解決烏克蘭危機最符合歐洲及亞歐大陸各國共同利益。當前形勢下，要避免危機升級擴大，堅持勸和促談，管控危機外溢影響，警惕陣營對抗風險。中方支持歐盟加大斡旋調解，引領構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方始終站在和平一邊，將繼續以自己的方式發揮建設性作用。