內地專家證Omicron致病力大減　長期封控易生焦慮

內地反封控抗議浪潮引發關注後，官媒周四（1日）報道指，近日一項來自國內科研團隊的驗證性研究數據顯示，相較於新冠病毒的原始毒株和隨後出現的其他變異株，Omicron變異株的致病力呈現幾何級數下降。另有專家指，尚沒證據表明感染新冠後有後遺症，康復者基本不具備傳染性。

報道指，香港大學研究團隊聯合海南醫學院熱帶轉化醫學教育部重點實驗室研究團隊今年初發表的研究論文顯示，去年11月出現的Omicron B.1.1.529，在人體肺上皮細胞Calu3和腸上皮細胞Caco2中的複制能力明顯減弱。近日一項由武漢大學病毒學國家重點實驗室科研團隊開展的實驗，亦發現Omicron感染Calu3的能力顯著低於原始毒株，在細胞內的複制效率比原始株低逾10倍。

在小鼠感染模型中也發現，原來只需25至50個感染劑量單位的原始毒株就可導致小鼠死亡，Omicron則需2,000以上感染劑量單位才能致死，且小鼠在感染Omicron後的肺部病毒含量比感染原始毒株低至少100倍。實驗室主任藍柯表示，這提示他們對於Omicron不必過於恐慌，普通人在疫苗保護下，新冠病毒的危害性已大不如前。

另有內媒談及一些地方長期封控給群眾的工作和生活帶來很大影響，不僅影響正常生產生活秩序，還容易造成焦慮情緒，這種情況必須予以糾偏和避免。文章指出，各地要進一步加強高低風險區劃分標準的培訓，原則上高風險區以單元、樓幢為單位劃定，不得隨意擴大，且要快封快解；對風險人員的判定要根據現場流調，避免造成大面積「誤傷」，即使要嚴格管控，也要做好服務保障工作以及封控隔離人員心理輔導。