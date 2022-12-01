英媒：內地擬改確診隔離安排　符合條件可居家

內地多地近期優化疫情防控措施，包括放寬密切接觸者可居家隔離。英媒周四（1日）引述消息稱，內地近日將公布進一步讓部分確診者居家隔離的安排。內媒早前亦報道，北京部分社區近日出現特殊人群如老人、孕婦感染後可居家隔離的情況。

據英媒引述消息人士稱，新的確診者居家隔離安排僅適用於孕婦、長者和長期病患者，上述患者的密切接觸者如居家環境符合條件，同樣可實施居家隔離。另一消息來源則指出，內地將強化抗原檢測，並減少進行大規模和常態化核酸篩查。惟國家衞健委未回應英媒就有關消息的查詢。

內媒從北京朝陽多個社區了解到，目前存在確診者居家隔離的情況，居家者多為不適宜轉運的長者、孕婦或嬰幼兒。朝陽區某社區工作人員表示，轄區內某小區的兩個樓幢各有一名長者和一名孕婦都在家隔離。小區對確診者所在的樓幢單元採取十字花涉及樓層、住戶（即跟確診病例住同一樓層或同列共用一個排水管道的居民）進行封控管理，至少隔離「5+3」天，期間住戶每天需自測抗原，同一單元其他樓層的住戶則可正常出入。社區工作人員稱，確診者能否居家隔離，需所在街道相關疾控部門研判其居住環境等條件後決定。

對於確診者是否可以居家隔離，北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗此前受訪時稱，如果能夠做到精準，「一家一策」、「一人一策」是最好的，但需要通過專業人員評估社區環境、家庭通風下水條件等，確保周圍安全。不過，最早作出有關報道的內媒，周五已將報道下架。