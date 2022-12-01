內地要求下月底前　80歲以上首劑接種率達90%

內媒周四（12月1日）引述消息報道，內地當局計劃全力補齊老年人新冠疫苗接種短板，已下達工作指標。當中要求下月底前讓80歲以上人群第一劑接種率達90%，符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達90%，60至79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率則要達95%。

國務院聯防聯控機制綜合組周二（11月29日）印發《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》，要求加快提升80歲以上人群接種率，繼續提高60至79歲人群接種率。方案要求堅持「應接盡接」原則，以對群眾生命安全和身體健康高度負責的態度，構築群體性的免疫屏障。由政府牽頭，部門聯動，落實屬地管理責任。在各地有關部門加大組織和社會動員力度下，60歲以上人群疫苗第一劑接種率已超過90%。

該方案明確，養老院、幹部休養所、療養院、老年大學、老年活動中心、老年人健身娛樂活動場所等重點地區，人數較多的集會、大型活動、團體旅遊等重點活動的老年人，是進一步落實疫苗接種的重點。當中提出通過人口、社保、醫保、居民健康檔案等數據庫開展大數據比對，精準摸清60歲以上目標人群底數，設立老年人綠色通道、臨時接種點、流動接種車，最大限度為老年人接種疫苗提供便利，並加強科普宣傳，及時回應社會關切，減少不必要顧慮。

其中在北京，截至周三（11月30日）中午累計報告接種逾6,368萬劑次新冠疫苗，涉及逾2,367萬人，其中加強免疫累計接種逾1,700萬人。但60歲及以上老年人接種的覆蓋人數為只有約393萬人，其中80歲以上接種的覆蓋人數為36.6萬人，相關接種覆蓋比例比較低。