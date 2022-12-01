在方艙發難質問工作人員　女生認錯道歉

甘肅省蘭州市一名女學生近日在方艙醫院內隔離，因多次尋找工作人員未果，突然發難，指摘對方失職和推倒護士站桌面的物品。事後網傳該名女生為當地一名18歲中學生，相關錄音引起大量轉發。蘭州新區中川園區防疫領導小組辦公室周四（12月1日）通報，該女生就讀甘肅財貿學院，事後已承認錯誤，並向有關人員道歉。

通報稱，涉事學院上月底發現有29名學生檢測確診，學校快速報屬地防疫部門請求轉運救治，隨後轉運至方艙醫院。該學院的羅姓女學生周二（11月29日）向方艙工作人員反映所在房間暖氣不熱並索要感冒藥，但因工作人員較少，未能及時回應其需求。羅女情緒激動指摘工作人員，並將護士站桌面工作用品推搡在地，又將錄音轉發至相關微信群。

相關錄音上傳網絡後，造成惡劣影響。相關部門與羅女溝通說明後，網傳錄音已刪除。區防疫辦和學院相關負責人隨後到達方艙醫院，向羅女了解情況。她明白過激行為、不實言論造成的危害，認識到自身錯誤，就事件道歉。當局將進一步強化方艙管理，做好在艙人員服務保障和情緒輔導，同步加強醫療救治。