日軍侵華新證公開　細菌部隊照片罕有曝光

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館周三（11月30日）發布一批新徵文物史料，當中包括由日本佛教僧侶大東仁徵集的多份檔案資料，內容清晰展示了侵華日軍「榮第1644部隊」在南京駐地的細節，該部隊被證實在南京進行過大規模細菌戰和毒氣戰試驗。新徵集的一份士兵日記，則對日軍在南京實施「慰安婦」制度再添鐵證。

據館方統計，截至上月底，紀念館今年新徵集和入藏文物史料453件（套），其中51件（套）是由大東仁在日本收集而來。大東仁自2005年起收集轉交加上無償捐贈給南京的資料，已逾4,500份。資料中多張照片顯示，當年日軍侵佔南京後，在原「中央醫院」成立榮第1644部隊（又名多摩部隊），對外宣稱「華中防疫給水部」，實際從事大規模細菌戰與毒氣戰研究試驗，與731部隊同樣臭名昭著。南京醫科大學教授孟國祥稱，榮第1644部隊的實物資料極少，這組照片以往未見，可與1998年在南京發現的日軍細菌試驗受害者頭顱相互印證，深化和細化這段歷史的研究。

新徵集資料中一份《陣中日誌》，是日軍士兵新井淳的日記原件，內容對南京慰安所的設立和運行有詳細描述。該日記寫道：「從今天起，開設了慰安所。每個人30分鐘，費用是下士官150錢（1.5日圓），士兵100錢（1日圓）。相當的熱鬧，一直處於滿員狀態。」孟國祥表示，以往對南京慰安所的了解，主要依靠受害者的回憶，日方的一些檔案文獻，以及日本研究者的成果，這本日記對日軍在南京實施「慰安婦」制度提供重要的資料補充。