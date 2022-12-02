華駐日大使料短期內　或全面恢復中日人員往來

中國駐日大使孔鉉佑周四（1日）在東京接受日媒訪問時談及新冠疫情，預計中國將維持清零政策，但相信在不久的將來會進入全面恢復的階段，短期內或全面重啟中日之間的人員往來。對於「台灣有事就是日本有事」的說法，他直言可能使日本脫離和平發展軌道。

孔鉉佑稱這是他的個人見解，自己對短期內中日人員往來全面重啟抱有很高期待。他指出，新冠疫情下民間交流和食品禁運措施的談判等陷入停滯。至於徹底抑制新冠病毒的清零政策，他認為最優先課題是兼顧傳染病對策和經濟發展及社會的穩定，預計今後中國也將維持該政策，否則疫情一旦向欠發達地區擴散，不排除發生醫療資源擠兌，將嚴重危害人民生命健康和安全。

孔鉉佑亦提及中國領導人何時作為國賓訪日一事，認為高層交往對中日關係具有不可替代的戰略引領作用，強調中方重視首腦層面的交流。他又指，「台灣有事就是日本有事」是一種極危險的說法，嚴重背離中日間既有政治共識，更可能使日本脫離和平發展軌道。他強調，中方堅持以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的目標從未改變，但能否實現並不完全取決於中方。