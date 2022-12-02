內地專家：免疫壓力逼新冠變弱　打針助走出疫情

新冠疫情爆發以來，國務院副總理孫春蘭首次專門就優化完善防控措施召開座談會，而且在周三及周四（11月30日及12月1日）接連召開了兩場，並提到防控措施「小步走不停步」。國家傳染病醫學中心復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊周四亦發文指，走出疫情的前景愈來愈清晰，高齡與有基礎疾病者需接種疫苗以應對可能的流行。

孫春蘭一連兩日在國家衞生健康委召開座談會，分別聽取有關方面專家及防控工作一線代表對優化完善防控措施的意見和建議。她指出，中國醫療衞生和疾控體係經受住疫情考驗，擁有有效的診療技術和藥物特別是中藥，全人群疫苗完全接種率逾90%，加上Omicron變種毒株致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。

孫春蘭提出，要不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源準備。中國研究團隊正針對今年上半年一些受Omicron疫情影響嚴重地區的患者展開「長新冠」研究，專家指大部分患者的重症都由基礎疾病導致，而非新冠肺炎。

張文宏團隊表示，全球所有走出疫情的國家，在老齡化人群的保護方面都達成了共識；病毒突變雖無明確方向，但疫苗接種與群體免疫所帶來的免疫壓力卻能逼迫病毒朝更低毒力的方向變異，以維持基因傳播。團隊指出，普遍的疫苗接種與加強針接種，加上及時有效的重症患者救治，將是下階段的工作重點與挑戰；其中特別是疫苗對脆弱人群的保護，是降低醫療資源擠兌、戰勝疫情的關鍵。