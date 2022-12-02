捷克駐台官員性侵女學生　享刑事豁免兩避起訴

台灣近日爆出有駐當地捷克外交官員涉嫌性侵在台外籍女交換生，但礙於台灣與捷克簽訂的友好互惠條款，台灣檢察部門兩度決定不起訴，引起爭議。

據台媒報道，受害外籍女學生於去年4月21日受邀到捷克經濟文化辦事處經貿組長霍拉克（Milan Horak）家中作客時，遭對方強迫口交，於是向對方提告涉嫌妨害性自主罪。但台北地檢署首度調查後，認為捷克駐台官方代表享有刑事豁免權，台灣司法不得展開偵查，因此處分不起訴。女學生提起再議，惟台灣高等檢察署認為，同樣是歐洲國家，法國與台灣的互惠條款中僅外交人員職務上的行為可享刑事豁免，本案發生時霍拉克並非執行外交工作，有必要確認釐清刑事豁免的範圍，因此將全案發回重新調查。

台北地檢署檢察官在再調查期間詢問台灣外交部，確認依據1961年的《維也納外交關係公約》，除非外交人員表明拋棄刑事豁免，否則台灣並無刑事審判權，而台灣與捷克關係友好，雙方的豁免範圍包含刑事、民事、行政訴訟上的全部絕對豁免，這與台法之間僅限於外交人員職務上行為的刑事豁免範圍不同，因此於周三（11月30日）再作相同決定。