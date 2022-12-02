清遠韶關等地現雨凇　寒冷天氣料持續到明日

受強冷空氣影響，廣東省部分地區近日氣溫降到0℃以下，有地方更下起了雪。其中廣州市周四（12月1日）氣溫較前一日下跌7.3℃，料寒冷天氣持續至周六（12月3日）才稍為回升。

周四清晨，在清遠連山金子山、連州南風坳、連南渦水六聯大陂嶺自然村、乳源大橋鎮三元村等地，均出現霜凍或雨凇現象；連州南風坳亦出現雨夾雪和輕微道路結冰現象。在韶關，自周三（11月30日）晚上至周四上午，樂昌市、乳源瑤族自治縣、南雄市、仁化縣、始興縣等地氣象部門先後發布寒冷紅色預警信號。樂昌及乳源等高海拔山區周四上午出現雨凇和霧凇景觀，樂昌慶雲鎮原祖山、獅子山、五里沖村等山區出現今年下半年以來首場冰掛霧凇景觀。

韶關、清遠北部和河源北部周四早上氣溫只有4℃至5℃，高海拔山區更低至-1℃至3℃，其中清遠連州南風坳錄得最低氣溫-2.6℃。從周三至周四早上，廣東大部分市縣出現分散小雨，其中韶關和清遠局部出現中雨，高寒山區出現雨夾霰或雪。氣象台預計，粵北市縣周五陰天有小雨，高寒山區雨夾霰或雪，廣東大部分市縣周六陰天至多雲，韶關、清遠的北部市縣下周日（12月4日）陰天轉分散小雨。強冷空氣活動將於周六減弱，廣東氣溫緩慢回升。