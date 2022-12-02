參加反封控抗議　內地網民憂秋後算帳

內地多地近日爆發民眾抗議，不滿過度防疫長期封控，其中包括新疆烏魯木齊市、四川成都市、廣東廣州市等地。事隔多日後，有民眾在Twitter發文稱，擔憂當局秋後算帳，據指成都市已有人因曾在抗議期間當眾發表講話，被帶走調查。另有民眾周四（1日）在微博發文，針對近期各地爆發的抗議活動，提醒民眾「不要被帶節奏」。

湖南瀏陽市上月底有民眾發文稱，就防疫發表意見後疑遭秋後算帳。貼文指，當地物業通知民眾需封閉小區出入口，一名居民提議安排工作人員檢查民眾健康碼等，代替封閉管理。詎料涉事街道辦事處的治安辦主任廖勇帶同3名警員到居民家中，指摘男主人是「反政府」，雙方溝通無果發生爭執，多人毆打男方，嚇得家中兩名孩子不斷哭泣。涉事主任隨後被停職，當地紀委監委介入調查。

另有網民發文稱，烏魯木齊警方已開始秋後算帳，除抓捕抗議者外，轉傳火災影片者也不會放過。影片中，一名疑似警員穿全套白色防護服，到民眾家中逮捕轉傳影片者，質問對方是否微信帳號本人，確認後帶走調查，稱「等會跟我走一趟」。現場有民眾拿出手機拍照，遭對方阻止並搶奪手機。