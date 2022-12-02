英國國會訪問團晤蔡英文　撐台正式參與世衞

英國國會下議院外交委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）上月29日率領訪問團一行7人，抵達台北展開訪台行程。訪問團周四（1日）與台行政院長蘇貞昌會面後，周五（2日）上午獲總統蔡英文接見。凱恩斯表示，歡迎台灣以正式成員身份參與更多多邊組織，包括世界衞生組織。

今次是英國國會在2006年派團訪台後再度來訪，其中5名國會議員都是首度訪台。凱恩斯致詞指，此行有民主、韌性與繁榮等3大主軸，許多民主國家認為過去20年來世界傾向威權主義，台灣卻反其道證明不是必然發展。她指現在面對氣候變化、能源供應、供應鏈、網攻等共同挑戰，英國希望跳出歐洲放眼全球，重視印太區域朋友，也相信台灣就是堅實朋友。

凱恩斯又希望台灣可幫助英國建構學習中文能力，英國也會協助台灣在2030年達成雙語地區的目標。她指英台夥伴關係可更有韌性與更繁榮，包括持續開發半導體能力與科技優勢，拓展雙邊貿易與連結。蔡英文則表示，非常重視台英關係發展，在面對威權主義擴張，民主國家更應團結，為區域和平作出更多貢獻。