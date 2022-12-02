內地首現日本斑點熱死亡病例　極易漏檢誤檢

湖北省宜昌市秭歸縣去年出現5宗確診嚴重日本斑點熱病例，其中一名患者因多器官衰竭死亡，這也是內地報告的首宗該病死亡病例。近日內地於國際期刊《新興傳染病》（Emerging Infectious Disease）發表研究論文，指該病不常見，非常容易漏檢或誤檢。

該論文題為「2021年中國湖北省秭歸縣日本斑點熱的臨床形式的病例研究」，內容提到上述患者在山谷的茶園、農田、灌木叢或竹林生活或工作，在這些地方容易被蜱蟲叮咬。當地居民對蜱蟲傳染病缺乏足夠認識，工作中並未採取有效防護措施。研究小組從死亡病例血液中，分離得到一種日本斑點熱立克次體菌株「R.japonica str.YC21」，實驗結果顯示與中國境內分離的日本立克次體菌株具明顯親緣關係，推測中國境內可能存在已流行的日本立克次體亞種。

研究指出，日本於1984年首次發現相關病例，是由蜱蟲叮咬後的自然疫源性疾病，嚴重可致死，內地於2013年首次在安徽省發現該病例。論文第一作者之一、秭歸縣人民醫院龔萍周三（11月30日）稱，輕症患者可首選用特效藥多西環素或其他抗菌藥物治療，但因該病不常見，多數患者初期會出現發燒、四肢酸痛等類似感冒、發燒伴血小板減少綜合症（俗稱蜱蟲病）的臨床症狀，因此非常容易漏檢或誤檢，導致患者發展為重症後迅速惡化甚至死亡。論文總結，公共衞生工作者和醫生需意識到其臨床複雜性，要考慮患者的野外史，亦要加強在更大範圍內進行長期監測和調查。