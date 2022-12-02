內地去年初婚人數跌破1200萬　37年來新低

內媒周五（2日）報道，內地結婚人數持續減少，初婚年齡在推遲，單身群體日增。根據國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2022》，內地去年初婚人數為1,157.8萬人，比前年減少70.8萬人。這是多年來初婚人數首次跌破1,200萬關口，為1985年以來的新低。分析指，情況涉及多方面原因，包括適婚人數減少、經濟壓力、婚戀觀念變化等，新冠疫情亦有影響。

按不同省份來看，廣東初婚人數以98.74萬人位居第一，河南以92.12萬人位居第二，江蘇、四川和山東分列三至五位。從歷年數據來看，2013年是內地初婚人數的最高峰，達到2,385.96萬人，近8年來內地初婚人數大跌51.5%。數據顯示，內地去年結婚登記有764.3萬對，是自2003年以來結婚數首次低於800萬對大關。根據此前統計，2020年內地的平均初婚年齡28.67歲，比2010年的24.89歲平均初婚年齡增加逾3歲，反映近年青年初婚年齡大幅推遲。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析指，當前年輕人對結婚的必要性、重要性，對於婚育的社會價值看法有變。有人認為結婚生育並非人生必修科，甚至認為單身更自由；亦有人認為自己的能力有限，承受不起結婚帶來的負擔。大城市化、高學歷化也不斷推遲結婚年齡，晚婚甚至不婚的人愈來愈多。此外，內蒙古統計局上月28日指出，疫情影響當地居民正常生活，結婚率下降，去年全區辦理結婚登記居民僅13.27萬對，創2004年以來新低。

民政部近期發布數據顯示，今年前三季度內地結婚登記人數為544.5萬對，比去年同期下滑7.5%，也創下2007年以來同期新低。董玉整指出，結婚、初婚人數下降，將大大影響未來的人口發展，包括出生人口數進一步減少，出生率續跌；人口自然增長率也受影響；伴隨人民平均預期壽命不斷提高，人口結構將進一步老化。