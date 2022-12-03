內地醫院拖欠檢測費用 工資也付不起

內媒周五（2日）報道，新冠疫情爆發以來，內地因應各地情況開展不同規模的核酸檢測，惟今年各地查處超過11宗核酸造假案，多間公司被吊銷營業執照。核酸生意的暴利亦受到關注，惟不少醫院在疫下陷入財困變成「老賴」，不但要拖欠檢測費用，甚至連工資也付不起。

愈來愈多核酸檢測公司以服務合約糾紛為由，起訴、強制執行要求各地醫院償還檢測款項。其中北京美因醫學檢驗實驗室有限公司去年8月與民營北京太和婦產醫院簽合約，提供核酸檢測服務及報告，但去年10月起醫院開始拖延支付16.3萬元（人民幣，下同，約18萬港元）費用。北京美因今年7月提告，醫院當庭表示「不是不還錢，而是沒錢，還不起」，並已因拖欠房租被法院查封，年初更因停水要把產婦與嬰兒趕走。

內媒梳理數據，6大核酸檢測公司達安基因、金域醫學、華大基因、凱普生物、蘭衞醫學、譜尼測試今年前8個月應收帳款合計約192億元（約212億港元）。中國醫院協會民營醫院管理分會副會長余小寶早前指出，疫情以來已有2,000多間民營醫院破產倒閉。公立醫院亦面臨財困，業內人士指大多是三、四線城市市級或縣級醫院，因受疫情影響到院就診人次降低，以及該撥付的款項沒下放到醫院。