青年阻躁男打人被捅19刀亡　獲救女冷漠零回應

山東省泰安市一名23歲的男學生去年3月回宿舍途中，目睹路邊有女子被男子打罵，於是上前勸阻，不料被對方報復以匕首連插19刀傷重不治。男學生的事迹於周四（1日）獲認定為見義勇為的行為並追發公開表彰，其家屬表示對此稍感安慰，同時希望法院對兇手判以死刑，及得到獲救女子的感謝或慰問。

事發於去年3月17日晚上，被害男學生崔俊程在回宿舍途中，目睹劉姓男子猛力踢了一名女子一腳，於是上前制止斥責，劉男老羞成怒稱要崔男「等着瞧」。崔男回到宿舍門口時，被埋伏的劉男刺死。調查指，劉男被制止打人後，返回宿舍拿出一把10厘米長的匕首襲擊崔男，在對方倒地後依然不罷休，繼續朝另一面身體再連捅數刀，事後將兇器丟棄在下水道企圖隱匿證據。

一審法庭認為劉男手段兇殘，造成嚴重後果，且並未得到受害者家屬諒解，判處死刑。但劉男選擇上訴，目前二審已開庭，但判決還未下達。崔男家屬表示，兒子的行為被認定為見義勇為令他們稍感寬慰，但對獲救女子和其家屬未作任何慰問與感謝而感到忿忿不平，正考慮討要說法，又希望法庭對兇手判處死刑，還兒子一個公道。