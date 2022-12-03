圍子里遺址新出土上百件文物　最早追溯至青銅時代

內地考古人員在本年度對吉林農安圍子里遺址的發掘中，出土上百件文物。專家認為，對圍子里遺址的進一步發掘，為構建西流松花江流域青銅至早期鐵器時代考古學文化編年序列，提供了全新的研究材料。

內媒周五（2日）報道，位於吉林省農安縣小城子鄉東北松花江南岸台地上的圍子里遺址，面積約10萬平方米。2019年以來，吉林省文物考古研究所聯合長春博物館對遺址進行系統的考古勘探、發掘，發現各類青銅時代遺迹近百處，發掘出土各類文物500多件。今年考古人員繼續考古發掘工作，清理出各類遺迹24處，包含房址、墓葬、灰坑等；出土陶器、石器、骨器、蚌器、金屬器等文物101件，當中以陶器居多，另有各類骨器、石器、金屬器，和近10萬片陶器殘片。

遺址發掘領隊王義學表示，經初步研判，今年該遺址出土的文物年代時間跨度從青銅到早期鐵器時代，可分別對應嫩江流域古城文化、白金寶文化、漢書二期文化，以及西流松花江流域的田家坨子類型。此外，考古人員還對此前清理的環壕走向及分布情況進行了勘探，已探明環壕長度約280米，為下一步探討圍子里遺址聚落布局提供了重要考古材料。