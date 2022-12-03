內地昨增32827宗本土新冠　深圳搭地鐵不查核酸證明

國家衞健委周六（3日）通報，內地前一日新增32,827宗本土新冠病例，分別為3,933宗確診和28,894宗無症狀感染。其中廣東省新增6,719宗本土新冠病例，大多屬無症狀感染。深圳市交通運輸局周六發布通告，民眾乘搭巴士、地鐵、的士和網約車等市內交通工具，掃場所碼、查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。

廣州市本輪疫情累計報告16.27萬宗本土病例，無症狀感染者約佔九成，市民自周五（1日）起到藥店購藥，不再查48小時核酸證明。市衞健委召開召開防疫新聞發布會，市衞健委副主任張屹表示，即日起市、區各級各類醫療機構就診人員憑健康碼綠碼通行。市內本月上旬將發放第二批政府消費券，涵蓋百貨超市、住宿、餐飲等，家電「以舊換新」每件可補貼最高500元人民幣（約561港元）。

北京市自下周一（5日）開始，巴士、地鐵不得拒絕無48小時核酸檢測無感染證明的乘客乘車。另外，四川成都市、天津市和重慶市等地自周五（2日）亦宣布，公共交通放寬查驗核酸報告。