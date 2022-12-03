入屋毆打業主　街道辦主任遭開除黨籍

湖南瀏陽市近日傳出，某小區物業管理人員發通知要求封鎖出入口，有住戶在群組留言建議派人駐守查健康碼，代替封鎖大門。該市荷花街道辦事處社會治安綜合治理中心主任廖勇，疑因此帶同3名警員入屋，毆打發聲住戶的丈夫，被指是秋後算帳。市紀委監委周六（3日）發布調查報告，對廖勇開除黨籍、政務撤職。

事發後，瀏陽市紀委監委成立調查組，發現廖勇確有毆打危姓住戶的情況。因疫情防控需要，危男居住的小區出入口被臨時關閉，回家途中直接破壞門鎖進入小區，小區物業將此情況向荷花街道辦事處報告。廖勇於上月29日帶同3人到危男家中，雙方發生爭執，廖勇用詞粗暴並毆打對方。調查組認為廖勇的行為已構成嚴重違紀違法，涉事4人事後當面向危男和其家人道歉。

原來廖勇近年曾多次被投訴，包括與妻子好友動作親密，造成不良影響；或有私佔車位等問題，當局已責令整改完成。市紀委監委強調，廖勇在處理危男與小區物業矛盾糾紛中作風粗暴，損害群眾利益，造成惡劣社會影響，情節嚴重；並在公共場所有不當行為，造成不良影響。除廖勇被處罰外，當局責成荷花街道辦事處對另外3人予以辭退，並處罰負有領導責任的相關工作人員。