內地昨增31601宗本土新冠　再多2人疫歿

國家衞健委周日（4日）通報，內地前一日新增31,601宗本土新冠病例。其中，廣東省新增6,653宗最多，其次重慶市多5,372宗。北京市新增3,194宗本土新冠病例，其中384人於社會面篩查中發現。上周六（3日）新增2宗本土死亡病例，患者分別出現在四川和山東省。內地傳染病醫學中心復旦大學附屬華山醫院張文宏上周六在一個醫學會議上表示，未來對新冠疫情的控制，可能不在於核酸清零，而是將病毒的致病率降到非常低的水平。

張文宏表示，走出疫情的關鍵，在於對脆弱人群的保護，建立免疫屏障。新冠病毒從原始毒株開始突變後，每一波進化速度非常快。目前病毒的變異局限在Omicron家族中，這說明接種疫苗或者在重覆感染後，體內的免疫壓力對病毒的突變造成了很大約束。他強調，通過疫苗接種、藥物的治療，病毒已進入被馴化、控制的階段。他建議，接種第3針加強劑時，選擇異源接種可提高疫苗效力。他又呼籲開展第4劑疫苗接種。此外，在病毒早前階段用藥，可以將重症發生率降低90%以上。