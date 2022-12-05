內地專家籲適當儲備解熱鎮痛藥物應對新冠　毋須搶購囤積

隨着新冠變種病毒株Omicron致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗積累，國務院聯防聯控機制醫療救治專家組成員王貴強周日（4日）指出，萬一感染了Omicron，一部分人會出現發熱、咳嗽、咽喉痛等症狀，使用一些對症支持的藥物包括中藥就可以；針對重症高風險人群，如果使用已獲批的治療新冠肺炎藥物，要遵照醫生指導。他指出，內地治療呼吸道感染的藥物有充足儲備。呼籲民眾在家裏可以適當儲備一些解熱鎮痛的日常藥物，但沒有必要去搶購、囤積。

王貴強指出，重症高風險人群主要有三類，包括60歲以上特別是80歲以上的老年人、有基礎性疾病的患者、沒有接種疫苗的人群。對他們來說，最有效的保護就是接種疫苗。他指出，國務院聯防聯控機制最新出台辦法，要求進一步提高大眾對疫苗接種的認識，加快推進老年人新冠病毒疫苗接種工作；醫務人員應科學判定接種禁忌，比如既往接種疫苗時發生過嚴重過敏反應、急性感染性疾病處於發熱階段暫緩接種。正在進行化療的腫瘤患者、出現高血壓危象的患者、冠心病患者心梗發作、自身免疫性神經系統疾病處於進展期等暫緩接種。如果重症高風險人群出現持續高燒不退、呼吸困難等情況，要及時到醫院就診，避免疾病加重。

普通人群要做到勤洗手、外出時戴好口罩、常通風、不聚集。均衡營養，適當休息，合理運動，保持良好的心態。慢性基礎疾病患者要按照醫囑堅持用藥；氣溫驟降等惡劣天氣時，慢性呼吸疾病患者盡量減少外出。如果出現發熱、咽痛、咳嗽等不適，做好健康監測。