隱瞞7新生嬰生病　產後護理之家捱罰

台灣高雄市某區域醫院附設的產後護理之家被發現從上月11日至18日共7名新生兒出現感染症狀且發燒，但卻未依規定通報主管機構。高雄市衞生局於上周四（1日）接獲陳情後派員到實地查證，發現確實有新生兒就醫而未有上報的情況，當局表示將開罰1萬至6萬（新台幣，約2,500至15,200港元）罰鍰。

衞生局表示，涉事產後護理之家被揭發1周內有7名嬰兒發生上呼吸道感染症狀並合併發燒，其中更有嬰兒因高燒不退而須進入兒科深切治療部院，但護理之家帶嬰兒就醫後並未依法向主管機關通報，企圖大事化無。當局派員調查後發現11月11日至18日一周內，確實有7宗未被通報的新生兒就醫案例，其中4例更出現疑似上呼吸道感染症狀。

根據衞福部疾病管控條例，產後護理之家屬然後密集機構，應該要在24小時內通報主管機關，但涉事產後護理之家卻選擇隱瞞，已違反傳染病防治法，衞生局依法當場開立舉發單，處以上述罰鍰。當局補充，將持續督責該產後護理之家，落實同步及相關感染管制措施，並提報衞生局防疫改善和精進作為。