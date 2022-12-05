確診新冠竟加速胎兒成長　勇媽拒剖腹產巨嬰

台灣台中一名32歲的孕婦在懷孕5個月時確診新冠肺炎，在染疫解除隔離後進行產檢，竟發現原本已經超前成長進度一至兩周的胎兒，在染疫後竟然成長三周，胎兒的大腿骨更已超過電腦可以預估的周數。儘管嬰兒符合台灣健保給付剖腹產的資格，但該孕婦依舊選擇自然產，並在18小時分娩後產下9.6磅的「女巨嬰」。

烏日林新醫院日前在社交平台專頁報喜，表示日前挑戰自然生產巨嬰的32歲何姓母親順利產下重9.6磅的女嬰，婦產科醫生阮柏凱表示該女嬰比平常的嬰兒大概多重45%。他表示，何姓產婦在進行超聲波檢查時，胎兒的成長進度就一直超前一到兩周，而在何女懷孕五個月時確診新冠病毒後，腹中胎兒更是「暴風式」成長三周，生產前最後一次檢查鏡發現寶寶的大腿骨長度已經超過電腦可以預估的周數，讓所有人都大感驚訝。

阮柏凱又解釋指，一般若嬰兒進行超聲波檢查時發現嬰兒超過8.8克磅，即符合「非自願剖腹」的健保資格時，多數產婦都會選擇剖腹，但何女與醫生討論後依然決定嘗試自然產。他補充，雖然生產時中間出現難拉出的情況，但最終依然順利分娩，母女平安，何女產後並未出現嚴重撕裂傷，氣色和精神都恢復良好。