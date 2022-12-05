布林肯訪華料提反封控示威　人權等屬美國核心

美國國務卿布林肯周日（4日）接受美媒訪問，重申拜登政府支持中國的反封控示威，明年訪華期間將向北京表明人權和基本公民自由是美國的核心。他強調，中美保持直接和明確溝通是非常重要，確保沒有任何誤解，並劃有底線。

主持人問及拜登政府是否支持中國的示威者，布林肯說「當然支持」，華府支持任何地方的民眾和平示威表達觀點和發洩不滿，包括在中國和伊朗。若任何政府鎮壓示威，美國會公開反對並採取行動，這在根本上與美國無關，而是關乎中國和伊朗人嘗試表達意見及政府的回應。

布林肯將於明年初訪華，主持人問他屆時會就內地的示威向北京說甚麼。他指出人權和基本公民自由是美國人核心，沒有一屆政府和總統會保持沉默。他表明與中國進行直接和明確的溝通非常重要，要確保沒有誤解，沒有溝通不暢，關係下劃有底線。美國希望確保有活躍的溝通渠道，因為這是確保沒有錯誤溝通的最佳方式。他續指，中美正激烈競爭不是秘密，只要在公平環境進行就無問題，亦需確保不會演變成衝突。他訪華時將進行相關對話，雙方官員將接觸，世界期望中美負責任地處理關係，找到可合作的領域，例如氣候變化或全球公共衞生。