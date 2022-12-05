蔡英文見美外交智庫　盼打造民主供應鏈

台灣總統蔡英文周一（5日）上午接見智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團時指出，台美是重要的戰略及經貿夥伴，台美緊密的關係，更是印太地區自由、穩定及繁榮的重要基石。台灣期待與美國及全球民主夥伴繼續加強合作，共同捍衞民主價值，遏制威權主義的擴張，並打造更安全、具有韌性的民主供應鏈。

蔡英表示，過去3年來，台美關係愈來愈緊密，也積極推動「全球合作暨訓練架構」（GCTF），現在該架構的合作國家已經擴大到歐洲、拉丁美洲及加勒比海國家。上個月，GCTF更首度在中東地區的以色列舉辦了海外活動。蔡英文又感謝美國總統拜登上任以來，6度批准對台軍售。尤其今年8月美國國會眾議院議長佩格西訪台之後，美國於9月宣布對台軍售，充分展現出美國對台灣國防需求的高度重視，也落實對台灣的安全承諾。

NCAFP 會長艾略特指出，儘管受新冠疫情影響，該智庫過去3年仍然在線上非常活躍地與台灣、中國大陸及美國的專家學者進行各種討論，同時與南韓及日本關注這區域的和平穩定。她認為對話是維持區域和平穩定及繁榮最好的方式。