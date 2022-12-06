內地專家：Omicron導致肺炎或重症比例低於流感

內媒周一（5日）報道，中國呼吸危重症專家、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，國際和國內監測數據證實，新冠變種病毒株Omicron及其進化分支的致病力和毒力，相比原始株和Delta等變種明顯減弱；與2009年全球流感流行時期相比，目前Omicron導致肺炎或重症、危重症的比例相對較低。

童朝暉表示，Omicron引起重症和死亡的比例，明顯低於之前原始株和關切變異株，這既是Omicron的特點，也與人群接種疫苗免疫水平提高和國家採取的積極預防策略有關。他說，Omicron已經變了好幾個分支，從臨床觀察到Omicron的特點是傳播性較強，即傳播速度比原始株要快，但還是以上呼吸道症狀為主，很多人甚至沒有出現高熱，僅是中低熱、嗓子不舒服、咳嗽，主要集中在上呼吸道。

童朝暉稱，近期國內無症狀感染者加輕型病例在90%以上，普通型、重型、危重型病例的比例更少，他最近在北京到定點醫院去查房會診，真正因為新冠肺炎導致需要住院、需要插管上呼吸機的病例僅3、4宗。