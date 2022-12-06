恒春出土距今逾8.5萬年鯨魚化石　台史上最完整

台灣出土史上最完整的鯨魚化石，成功大學地科系兼任助理教授暨自然科學博物館地質學組助理研究員楊子睿今年暑假帶領團隊，在屏東縣恒春鎮發掘出距今超過8.5萬年、全長超過15米、完整度高達70%以上的鯨魚化石標本，推斷可能是晚更新世的藍鯨或大翅鯨。單是一根下顎骨便重達334公斤、長223厘米。整個發掘和搬運過程歷時3個月，於10月才完成。

楊子睿指出，這是繼上世紀70年代在台南市左鎮區發現犀牛化石之後，台灣第2次發現的大型哺乳類動物化石。鯨魚化石目前已挖出肩胛骨、上下顎骨及排列整劑的尾椎等，至於頭骨部分雖然只有後側。相比過去台灣大多數出土零星的鯨魚化石，這次發現可說是台灣史上最完整。楊子睿指出，目前化石已運回自然科學博物館研究，未來期待在學術期刊上發表研究成果，向更多人分享自然界遺留的線索。

團隊另一成員、成大考古所研究生周文博表示，屏東恒春的頭溝地區蘊藏多種貝殼、鯊魚、螃蟹及鯨魚骨骸化石。團隊5月初在河谷深處意外發現鑲嵌在地層4根凸出的肋骨，經初步挖掘後，更發現地底還有大量骨骼。但由於挖掘地點位於河谷深處且場地泥濘，光是挖掘、搬運就花了很大的功夫。為將下顎骨運出，團隊還專門訂做木製擔架，由12人輪流合力搬運。