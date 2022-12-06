江澤民追悼大會今舉行　民眾默哀3分鐘

前國家主席江澤民的追悼大會於周二（12月6日）上午10時在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平等領導人及政要出席並默哀，全國人民一同默哀3分鐘。習近平表示沉痛悼念江澤民，讚揚對方贏得各國人民愛戴和國際社會廣泛讚譽，在每個崗位上盡職盡責，把畢生心血獻給中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身。

習近平致悼詞時回顧江澤民的成就，指對方擔任黨和軍隊主要領導職務之際，中國正面臨外有壓力、內有困難的嚴重時刻，可謂臨危受命。習近平提到，20世紀80年代末90年代初，國際國內發生嚴重政治風波，江澤民帶領黨的中央領導集體，堅持四項基本原則，堅持改革開放，堅決開展治理整頓，全面加強意識形態工作，深入開展黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，積極展開外交鬥爭，堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，成功穩住改革發展大局，為中國發展打下堅實基礎。

悼詞中提到，江澤民提出堅持「引進來」和「走出去」相結合，以開放促改革促發展，領導中國加入世界貿易組織，形成對外開放新格局。江澤民領導中國發展社會主義民主政治，實施依法治國基本方略，發展社會主義先進文化，實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭。

追悼大會當天，全國和駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。追悼大會默哀時，全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭，上周三（11月30日）中午12時13分在上海逝世，終年96歲。起靈儀式上周四（12月1日）在上海華東醫院舉行，靈柩其後由專機送往北京，遺體周一（12月5日）在北京八寶山革命公墓火化。