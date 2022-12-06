內地昨增逾2.7萬宗本土新冠　北京公共場所不查核酸證明

國家衞健委周二（6日）通報，內地前一日新增27,847宗本土新冠病例，分別為4,988宗確診和22,859宗無症狀感染。廣東省新增5,541宗本土病例，大多屬無症狀感染。北京市則多4,666宗本土病例，民眾自周二開始，進入商場、超市、商務大樓等各類公共場所，可不查驗核酸檢測無受感染證明。

北京市防疫部門周二宣布，民眾即日起進入社區，毋須查驗核酸檢測證明，常住居民可不掃健康碼。民眾進入網吧、酒吧、劇本殺等密閉場所以及餐飲堂食等場所，需掃碼並查驗48小時核酸檢測證明；進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學及醫療機構住院部等場所，亦需48小時核酸檢測證明。

廣東廣州市防疫新聞發布會上提及，發燒門診應設盡設、應開盡開，快處置快恢復。廣州市衞健委副主任張屹表示，將加強醫療救治能力建設，擴充各級各類救治資源，制訂分級分類診療方案，強化醫務人員全員培訓。另外，上海市新增577宗本土病例，其中14人從社會面核酸檢測中發現，分布於浦東新區、長寧區和普陀區等地，73個區域劃為疫情高風險區。