美擬升級售台軍備　提供愛國者增程型導彈

美國傳媒周一（5日）引述美國國務院備忘指，華府計劃升級售予台灣的軍備規格，包括愛國者防空導彈、雷達和發射器改良套件等，從而強化台灣的愛國者系統防禦能力，保衞領土完整，震懾破壞地區穩定的威脅。同日，白宮發言人巴埃爾指華府持續與國會合作，加強震懾任何改變台灣現狀的行為。

有關提案是基於2010年的對台售武方案，升級的軍備涉款約8.82億美元（約68.8億港元），不會改變整個軍售項目的28.1億美元（約219.2億港元）總額。華府提議向台灣交付最多100枚更先進愛國者3型增程型導彈，並提供M903發射器改良套件、導彈整發彈訓練器，以及軟件升級兼容新導彈。

國務院指出，愛國者3型增程型導彈是用於防禦戰術彈道導彈、巡航導彈和空中威脅的小型、高度敏捷的動能殺傷攔截器，代表新一代的碰撞擊殺攔截器，並擴展戰場範圍應對不斷變化的威脅。新導彈為原本愛國者3型的升級，具備更高性能的固體火箭發動機、經調整的殺傷力、更可靠的控制面以及經升級的導引軟體能力。國務院已知會國會議員，預計最快周二（6日）列入國會議事錄，國會有30天時間審視。