日參議院通過關注中國人權決議　華提嚴正交涉

日本參議院周一（5日）通過一項關於中國人權狀況的決議，以不點名方式強烈敦促有關政府就嚴重人權狀況以國際社會滿意的方式履行責任。中國駐日本大使館同日對決議表達強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

在參議院全體大會上，《關於新疆維吾爾族和其他地區嚴重人權狀況的決議》獲得跨黨派支持，以壓倒性的票數通過。與今年2月通過的眾議院決議一樣，參議院表達關注新疆、香港、西藏、內蒙古等地區的人權狀況，但沒有指明「中國」或「侵犯人權」的字眼。決議又敦促日本政府與國際社會合作，實施全面措施，監察和補救嚴重的人權狀況。日本外相林芳正在決議通過後發聲明指，日方正與志同道合的國家合作，致力於解決維吾爾族的人權狀況。日本政府正在考慮決議的目標，穩步開展工作。

中國大使館批評日本參議院執意通過所謂涉華人權決議，毫無事實依據，妄議中國人權，構成惡意干涉別國內政的消極事態，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。新疆、西藏和香港等事務純屬中國內政，根本不存在什麼人權問題，任何外部勢力無權干涉和置喙。館方指日本軍國主義曾對外發動侵略戰爭，犯下深重反人道罪行，至今未能徹底反省歷史，中方嚴正敦促日方立即改弦更張，停止利用人權問題進行政治挑釁，避免對中日關係造成進一步干擾。