傳內地最快明放寬10項防疫措施　逾半受訪者不急於外遊

英媒周一（5日）引述消息指，內地政府最快可能在周三（7日）宣布10項放寬防疫的新措施，以補充上月公布的優化防疫20項措施，可能最快下月把新冠從現行最高級別的甲類傳染病降級至較不嚴格的乙類傳染病。周二（6日）公布的民調顯示，逾半受訪者認為即使明天便重開邊境，未來數月以至一年仍不打算外遊。

諮詢公司Oliver Wyman今年10月底訪問4,000名內地消費者，對於延遲外遊的原因，他們最擔心的主要是感染新冠病毒，其次是憂慮返國指引會有改變。該公司零售與消費商品合夥人沃特斯（Imke Wouters）指出，內地民眾變得謹慎，所以即使他們能出境旅遊，該公司也不認為能立即恢復起來，內地消費者從疫情中復甦料將需時。

民調結果顯示，多達51%的內地受訪者計劃推遲國際旅行，而當他們決定出境時，短程目的地會最先受益。香港在內地受訪者希望旅遊清單上居首位，有34%的受訪者表示在重開邊境後，將把香港視為首選目的地。惟有美媒指，內地雖然開始解封，但目前情況仍然相當混亂，這些變化引發對徹底結束清零政策的期望，但衞生專家認為短期內難以實現。