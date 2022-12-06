美報告臆測中國軍力發展　華提嚴正交涉

美國國防部上月29日發布2022年度《中國軍事與安全發展報告》，指中國大陸可能加快「核擴張」，估計現役核彈頭庫存逾400枚，到2035年或有約1,500枚，並觀望大陸2027年能否擁有攻台能力。大陸國防部周二（6日）回應批評，美方歪曲當地國防政策和軍事戰略，無端臆測其軍力發展，在台灣問題上粗暴干涉中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸國防部發言人譚克非發表談話，強調大陸永遠不搞擴張，反斥美國建國近250年僅16年沒打仗，為一己私利四處煽風點火。譚克非指出，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，美方一些人抱守「以台制華」幻想，民進黨當局妄圖「倚美謀獨」，是造成台海局勢緊張的根源。陸方致力保持台海和平穩定，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

譚克非又指，美國在報告中對該國核力量現代化指手畫腳、妄加揣測，實際上最應深刻檢討反思自身核政策；指摘美國大力發展並謀求前沿部署戰術核武器，降低核武器使用門檻，通過美英澳三邊安全夥伴關係進行核擴散，日益成為核衝突的源頭。陸方敦促美方摒棄冷戰思維，客觀理性看待其國防和軍隊建設，停止發表錯誤言論和有關報告，以實際行動推動兩國兩軍關係重回健康穩定發展軌道。