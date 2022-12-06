波蘭眾院訪問團晤蔡英文　冀台商到當地設廠

波蘭眾議院友台小組代表團訪問台灣5天，小組主席安澤爾（Waldemar Andzel）周二（6日）率團拜會台灣總統蔡英文。蔡英文表示，雙方應積極合作，共同捍衞民主自由。安澤爾則提到，台波數年前簽訂避免雙成課稅協定，希望雙方的經濟合作能更進一步，非常歡迎包括半導體企業的台商能到波蘭設廠。

波蘭眾議院波蘭—台灣國會小組代表團周一（5日）抵台，訪問行程至周五（9日），成員還包括3名跨黨派副主席及另外3名國會議員。蔡英文周二早上在總統府接見訪問團，稱此行展現對台灣強力支持，這幾年來台波不斷深化各領域合作，感謝安澤爾大力促成讓延宕的台波避免雙重課稅協定能完成簽署。她又指，台灣、波蘭及烏克蘭都處於威權主義擴張的前線，期待和理念相近夥伴共同協助烏克蘭戰後的重建工作，未來台波能持續強化各領域的合作關係。

安澤爾則表示，台灣面臨中國大陸打壓時，波蘭非常支持台灣的立場，兩地有相同觀點、非常相近的歷史和國際關係，周圍都有非常強大的威脅。他提到，自己已是第3次赴台，台波文化合作進展神速，希望未來有更多台灣學生到波蘭學習，波蘭學生也能到台灣學習，亦希望兩地能直航，例如華沙可以直飛台北。