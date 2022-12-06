台證澳洲議員團到訪　基於互信暫不透露行程

澳洲傳媒日前報道，澳洲聯邦國會跨黨派議員周日（4日）出發，前往台灣展開為期5天的訪問，引起關注。台外交部周二（6日）證實，澳洲一個跨黨派國會議員團已在周日抵台訪問，但基於與澳方互信，目前無法進一步透露相關行程。中國大陸媒體則批評，澳洲此舉是在「玩火」。

台外交部發言人歐江安周二證實消息，強調歡迎全世界各國跨黨派人士訪台，表達對台支持。她表示，澳洲國會歷來都曾組團訪台，是行之有年的慣例，藉此推動澳台各項領域交流，深化夥伴關係；又指澳台共享自由民主人權法治的普世價值，將不斷持續深化各領域合作，並共同致力維護印太區域的安全穩定跟繁榮。台外交部感謝澳洲政府持續在國際重要場合強調維護台海和平穩定的重要性，公開發聲支持台灣的國際參與，展現台澳堅實多元互惠友好的夥伴合作關係。

澳媒報道指，澳洲總理阿爾巴內塞刻意淡化此行，強調澳洲國會議員訪台並不罕見；而多名訪台議員考慮到政治敏感性，也不願太高調。大陸官媒嚴詞批評澳洲議員訪台是譁眾取寵，給地區帶來的只有風險和緊張，「玩火者必自焚」。報道又指，此行已對大陸與澳洲關係產生負面影響，批評阿爾巴內塞沒有公開反對這次訪問，卻採取模糊態度，他聲稱支持一中政策聽起來更像是語言遊戲。