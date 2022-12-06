蔡英文晤愛達荷州長　倡共建民主晶片永續供應鏈

美國愛達荷州州長利特爾（Brad Little）伉儷周日（4日）率領經貿考察團抵達台灣訪問，台總統蔡英文周二（6日）接見考察團，指樂見總部在愛達荷州的美光科技近期宣布加碼投資台灣，期待兩地在既有的良好合作基礎上持續加強雙方關係，深化彼此交流，一起打造「民主晶片」的永續供應鏈。

這次是利特爾第3次訪台，也是新冠疫情後首次出訪。蔡英文表示，台灣和愛達荷州的關係十分密切，互為彼此重要的經貿夥伴，台灣政府積極推動6大核心戰略產業，持續加強產業韌性及國際供應鏈安全。她指出，目前正處於後疫情、世界秩序快速變化的階段，不僅面臨供應鏈重組的挑戰、極端氣候的威脅，也共同面對全球威權主義持續擴張。利特爾訪台見證了台灣和愛達荷州簽署備忘錄，將促進雙方的商機交流和產業合作。

利特爾經貿考察團由台外長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處代理處長柯傑民陪同，與蔡英文會晤。考察團會前曾到台北市進出口商業同業公會，利特爾向蔡英文表示，兩地1984年首次簽署協議，至今與台長期的深厚關係始終如一。他表示，美光科技赴台進一步發展，就跟愛達荷州赴台進一步發展一樣，讓兩地人民未來能創造雙贏、互利互惠。