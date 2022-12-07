高虹安助理費風波　辦公室譴責媒體帶風向

台灣九合一選舉早前順利結束，新竹市市長由民眾黨高虹安順利拿下近9.8萬票當選，然而她一直身纏多宗包括被控詐領助理費、違法兼職、論文侵害資策會著作權等官司。台媒周二（6日）報道指，台北地方檢察署於上周四（1日）與調查局聯手密訊為其作帳的前助理並取得國會辦公處帳冊和相關事件由高虹安指示的相關證詞。高虹安辦公室周二怒斥有媒體帶風向。

台媒周二報道，檢警偵訊前國會辦公室主任黃惠玟，不僅成功取得她以自己小名「小兔」所做、記載了500筆金錢進出記錄的國會辦公室帳冊，而且還獲得其供出助理費以低報高、上繳公積金都是由高虹安指示、部分用來核銷的關鍵單據已遭銷毀等證詞。報道表示，黃惠玟在偵訊時知無不言，希望藉此爭取轉為污點證人，她表示當初在作帳時亦感不妥，但依然被要求「這樣做就對了」，且在內帳細節曝光後，高虹安強調眾人在同艘船上，企圖封口指「會有人搞定司法」。

高虹安辦公室則在報道發表後不久回應稱，有媒體以「高虹安滅證內幕」之類聳動標題刊登文章，指出報道屬於不肖人士意圖嫁禍北檢，陷調查於不義的政治攻擊。相關報道的訊息內容捕風捉影，是為擾亂調查的政治行為。辦公室以造成台灣生技產業重創的浩鼎案為例，指出報道明顯為帶風向毀滅人格的行為，甚至錯誤引用情形迥異的前立委李慶華人頭助理貪污案作比擬，對此嚴正提出譴責。