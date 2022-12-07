不滿封鎖校園防疫　內地大學再傳示威

內地早前爆發反防疫封控抗議浪潮，多地陸續放寬政策。但有日本分析師指出，內地目前仍有53個城市實施部分限制措施，全國近三分之一人口受影響。南京工業大學周一（5日）傳出封鎖校區，引發大批學生抗議；安徽醫科大學周二（6日）亦有學生因校方突然調整防疫政策，聚集宣示不滿。

網上流傳影片顯示，位於江蘇省的南京工業大學一批學生周一晚發動示威，要求離開校園，學生與校方代表爭執，甚至要求學校領導人下台。有學生透露，抗議原因是因為校內出現一宗新冠病例，校方宣布封鎖校園5天；其他同學對學校欠缺溝通心生不滿，擔心他們會被禁止回家過寒假。學生集會表達不滿，要求自願返鄉，在場學生高呼回家。

有人大叫：「你們的權力是學生給的，不是你們自己給的！要為學生服務！」更有人稱：「你們要是敢碰我們，你們就會變成第二個富士康！」另有影片顯示有警車抵達現場，校方代表向學生承諾，會將他們的投訴整理成案。

另在安徽醫科大學南區，傳出因為疫情政策調整，學校領導人在沒有商量下強行要求提前結束課程並舉行考試。學生因無法完成教學任務而要求與學校領導人商討不果，隨後引發大規模抗議。