中央政治局商明年經濟工作　續優化疫情防控

中共中央政治局周二（6日）開會分析研究來年經濟工作，並聽取中央紀委國家監委工作匯報。會上提到，明年是二十大開局之年，要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。其中在上月政治局會議仍強調的「動態清零」總方針，今次會議通報並未提及。

內地官媒周三（7日）通報會議重點，會上指今年面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，內地加大宏觀調控力度，發展質量穩步提升，科技創新成果豐碩，改革開放全面深化，就業物價基本平穩，糧食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，保持了經濟社會大局穩定。

會議又強調，要紮實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結搆性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。