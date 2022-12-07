美對台軍售4.28億美元　包括F16戰機備用零件

美國國防部轄下的國防安全合作局（DSCA）於當地時間周二（6日）宣布，國務院已批准最新兩筆對台軍售案，總額達4.28億美元（約33.4億港元），售台F16戰機、C130運輸機、經國號戰機等的備用零件，是美國總統拜登上任以來第7度對台軍售。

最新兩筆對台軍售案涉及空軍航材標準零附件和航材非標準零附件，金額分別為3.3億美元（約25.7億港元）及9,800萬美元（約7.6億港元），售台F16戰機、C130運輸機、經國號戰機的系統備件、消耗品、配件及修復支援系統等。DSCA指今次軍售符合美國國家、經濟和安全利益，能支持台灣軍隊現代化努力，維持可靠防衞能力，並改善台灣安全，有助維持區域政治穩定、軍事平衡及經濟發展。

台灣國防部周三（7日）表示，美方已就兩筆對台軍售案進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效。台方指，大陸企圖以常態化灰色地帶侵擾等準軍事行動，壓迫台灣海空域訓練空間與反應時間，今次軍售有助維持台空軍戰機裝備妥善與消耗補充，滿足防衞作戰與戰備訓練需求；又指美國持續助台維持足夠的自衞能力，是維持區域穩定的基礎。