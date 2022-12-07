內地強調優化防疫非完全放開　逐步完善外防輸入

國務院聯防聯控機制周三（7日）舉行記者會，介紹進一步優化落實新冠肺炎疫情防控的措施。有記者問何時解除入境限制，會上指這次優化措施主要針對國內各地的疫情防控，對於入境人員管理等外防輸入的措施，將依法依規、逐步和加快推進，進一步優化完善。國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，這次優化並非完全放開不防，是主動優化而非被動，又稱已接近恢復到新冠疫情前生活狀態的時機。

新措施對風險區劃定和管理、核酸檢測、隔離方式、保障群眾就醫購藥需求、老年人疫苗接種、重點人群健康管理、社會正常運轉、涉疫安全保障和學校疫情防控等工作提出了進一步的優化要求。國家衞健委發言人米鋒表示，這10條措施是為了持續提高防控的科學精準水平。執行中要堅決糾正簡單化、「一刀切」，不搞層層加碼，比如，除養老院、福利院、醫療機構、託幼機構、中小學等特殊場所外，不再查驗核酸無感染證明，不再查驗健康碼和行程碼，對於跨地區流動人員也不再查驗，不開展落地檢，各地要按照要求精準落實。

被問這次進一步優化措施推出的背景，國家衞生健康委副主任李斌表示，此前公布的20條優化措施，是在科學評估第九版防控方案和十一假期方案等實施效果的基礎上提出。實施後，內地密切跟蹤各地實施效果，結合近期各地疫情應對過程中積累的經驗和面臨的突出問題，提出了10條針對性的新優化措施。概括來説，新措施可大致分成兩類，一類是聚焦優化，另一類是強調精準，針對當前防控中面臨的突出問題，特別是群眾反映強烈的對第九版、20條執行不到位、不準確等問題予以糾正，強調更加科學精準。