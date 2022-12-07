內地農曆新年前機票搜索量　暴漲至3年來最高

內地2023年元旦假期周三（7日）正式公布，為本月31日至下月2日共計3天，而在元旦假期後兩周亦將迎來農曆新年。隨着優化防疫十項措施同日公布，旅遊訂票平台攜程上的機票瞬時搜索量急增160%，其中農曆新年前夕的機票搜索量暴漲至3年以來最高。

根據攜程平台數據，元旦假期通知發出後的早上10至12小時，其機票、酒店產品搜索量比前一日同時段增長分別達6倍與7倍，「跨年」、「元旦出遊」、「春節」等關鍵詞搜索熱度達今年最高。截至周三中午，本周內2023年出行搜索熱度較去年同期增逾900%，而元旦搜索熱度頭十個城市分別是上海、三亞、北京、澳門、杭州、成都、南京、深圳、廣州、重慶。

元旦放假日期確定後，同程旅行數據顯示，截至當日上午10時，元旦期間出行的機票搜索量較前一日同時段上漲逾5倍，元旦期間的酒店搜索量較前一日同時段上漲近7倍。新放寬措施中，包括不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測無感染證明和健康碼，不再開展落地檢，亦令內地民眾旅遊意欲大增。有專家指出，部分長線遊目的地將復甦，隨着政策變化和出遊信心恢復，明年春季旅遊市場值得期待。