傳遭大陸黑客入侵　桃園醫院否認個資外洩

台灣衞生福利部桃園醫院周三（7日）傳出電腦系統遭黑客入侵，造成醫護及病人資料外洩，事件矛頭更指向研發團隊設在中國大陸的電腦系統供應商。桃園醫院發聲明回應稱，醫院系統確曾遭黑客入侵，但與媒體報道有出入。

台媒周三報道，有爆料人指出，桃園醫院自2020年8月起，有12部電腦主機遭黑客入侵及惡意連線，將資料製作成壓縮檔後取走，但衞福部醫福會一個月後才接獲異常連線通報，經查黑客最有可能來自大陸。去年2月，桃園醫院透過端點系統偵測，又發現4部電腦主機遭植入惡意程式，黑客所在區域為俄羅斯；同年5月又有黑客加入醫院的高權限群組，開啟遠端權限後，清除入侵軌迹並進行攻擊。今年3月，桃園醫院新屋分院的護理系統資料庫資料被清空，原因是總院的護理系統異常，甚至有排程指令連結至新屋分院系統，竊取並刪除主機內的資料。

桃園醫院周三發表聲明，強調院內未曾發生病人個資外洩相關事件，但承認確曾發生資安事件延遲通報問題，但相關人員均已受到懲處。有關系統涉及黑客入侵、竊取個資等問題，除了依據相關規定完成通報及應變外，也有報案處理。調查單位曾到院內調查，但至今未回覆有具體事證。