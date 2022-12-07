日議員要求首相表態不支持台獨　台僑團體抗議

在日本的台灣僑民團體近日發聲明，抗議日本最大在野黨立憲民主黨兩名眾議員在國會質詢時，逼首相岸田文雄明言不支持台灣獨立。台灣駐日代表謝長廷表示，中國大陸一旦內部發生問題，就要找外敵轉移目標，最容易成為目標的就是日本，日方如沒這樣的自覺是很危險的。

在日台僑團體「全日本台灣連合會」（下稱全台連）會長趙中正及常務理事暨理事周一（5日）聯名發聲明稱，上月29日曾任職外務省的立憲民主黨眾議員末松義規在眾院預算委員會上質詢岸田時表示，「希望首相親口明言（不支持台獨）」。另曾擔任外相的立憲民主黨幹事長岡田克也，亦於10月17日在眾議院預算委員會質詢時稱，「美國國務卿最近表態不支持台獨，難道首相你不能親口明言嗎」。聲明指出，上述發言明顯在干預台灣內政，全台連對此表達強烈抗議，要求兩名議員及立憲民主黨即刻撤回發言並向台灣人民致歉。

針對議員質詢，岸田當時回答，台灣是日本共享基本價值、有緊密經濟關係和人員往來極為重要的夥伴、重要的友人。有關台灣的問題，日方一貫表明期待兩岸能透過對話和平解決。謝長廷周二（6日）對駐日台媒表示，岸田的回答是有智慧的。他又稱，日本有「因為台灣有事，日本才有危險」的講法，但這是因他們不曉得大陸的反日教育，日本才是大陸的頭號敵人。