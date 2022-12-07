內地專家倡新冠肺炎改名　強調病毒傳染性

內地官媒日前發文指出，新冠變種病毒Omicron致病力在減弱，他們的應對能力在增強，這為內地持續優化完善防控舉措奠定了基礎。中華中醫藥學會感染分會周一（5日）召開專家共識會，該學會主任委員谷曉紅表示，會上她和十多名副主任委員達成共識，新冠肺炎應改名為「新冠病毒傳染病」。

谷曉紅指出，實際上新冠病毒在2019年年底出現時，使用「肺炎」稱呼就不是很準確，原因是相當一部分人並沒有得肺炎，可能造成的還有肝功能、腎功能損害。經過這3年，從專家的角度來說，病毒已經變異成另一種病，很少造成肺部感染，主要感染上呼吸道，但同時傳染性極強，所以應稱之為新冠病毒傳染病。

谷曉紅又表示，之所以沒有叫「新冠病毒感染病」，是為了強調它的強傳染性。目前廣東一些專家提議把病毒稱作新冠病毒感冒，但「感冒」同樣沒有強調傳染性。命名突出傳染性，有助於提示民眾做好防護，因為有基礎病的人還要注意防止感染後發展為重症。她認為，面對Omicron未來應更強調中西醫協同，預防思路應從被動檢測向主動預防轉變；除接種疫苗外，中藥在預防、治療、診斷方面都會起到很大作用。