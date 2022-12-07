首都改防疫措施　不查往返者核酸證明

中國國務院聯防聯控機制綜合組周三（7日）宣布進一步優化落實新冠肺炎疫情防控的措施後，北京疫情防控工作領導小組辦公室、首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制辦公室同日決定，全市由即日起實行10條優化疫情防控工作措施，包括往返北京人士不再需要接受核酸檢測無染疫證明查驗。

在新措施下，按樓棟、單元、樓層、住戶劃定高風險區的要求，不得隨意擴大到屋苑、社區及街道（鄉鎮）等區域，亦不得採取各種形式臨時封控。它亦強調落實高風險區快封快解、優化核酸檢測查驗措施、優化調整隔離方式、保障群眾基本購藥需求、保障正常醫療秩序、加快推進長者疫苗接種、保障社會正常運轉及優化學校疫情防控。

值得留意的是，新措施寫明對進返北京人士不再執行查驗核酸檢測無染疫證明及健康碼等防控措施，抵京後亦不再執行落地「3天3檢」。此外，北京環球影城主題公園及北京環球城市大道由即日起亦不再查驗遊客核酸檢測無染疫證明，需掃碼核驗北京健康寶，沒有異常才可進入。

廣州市衛健委副主任、新聞發言人張屹同日亦公布，來返廣州人士不再接受「落地檢」及「3天3檢」，而具備居家隔離條件密切接觸者、無症狀感染者及輕症患者一般可居家隔離，也可選擇集中隔離，而密切接觸者隔離期由原本「5+3」縮短至5天。在上海，當地迪士尼樂園宣布周四（8日）全面恢復營運。