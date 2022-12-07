美5年供台100億美元軍援　反輻射導彈提前交付

美國國會在當地時間周二（6日）公布協商定案版國防授權法案，計劃未來5年提供台灣100億美元（約780億港元）軍援。台立法院外交及國防委員會周三（7日）邀請防長邱國正作專案報告和備詢，他強調該筆軍援費用是無償的，美方目前沒提到條件，雙方需討論如何運用。至於對美軍購案，戰規司長李世強表示，美方原定明年交付空軍的AGM88反輻射導彈，但「今年已經來了」。

有關美方的軍援，邱國正認為是「可以動支」的額度，因為法案規定的是授權上限，沒規定「必須動支」多少。國民黨立委溫玉霞直言，如果不是必須動支到此額度，會不會最後淪為「做面子」，沒有實際給台灣，卻把風險留給台灣承擔。溫玉霞擔憂，目前烏克蘭獲得的美歐軍援不足，又要背負沉重的債務重建，強調「台灣不能變成下一個烏克蘭」。邱國正回應稱，這個考量有其必要，台國防部會密切注意，不會讓這種情形發生。

台空軍參謀長黃志偉表示，今次交付的AGM88反輻射導彈是經過改良的型號，「比美軍現役還要好一點」。國民黨立委吳斯懷關切整體軍售案交付進度，李世強表示，刺針導彈將於今年與2025年各交250枚，美方承諾於2025年前交付500枚，拖式反裝甲導彈全數於2024年交貨，標槍導彈則沒有延宕問題。他強調，目前只有AGM154滑翔炸彈需配合F16戰機新機整合掛載，由明年延遲至2025年和2026年交付。