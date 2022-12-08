華東能源通道全面貫通　北氣南下伸延長三角

中俄東線天然氣管道工程（以下簡稱中俄東線）泰安至泰興段正式建成投產，標誌着中國東部能源通道全面貫通。來自西伯利亞的清潔能源，從小興安嶺入境，經東北三省、京津冀、環渤海南下抵達上海，為華東地區能源保障和高質量發展注入動力。

國家管網集團建設項目管理公司負責人李波周三（7日）對內媒表示，中俄東線管道全長5,111公里，其中新建管道3,371公里，利用在役管道1,740公里，是繼中亞管道、中緬管道後，向中國供氣的第三條跨國天然氣長輸管道。隨着中俄東線全線投產通氣，該管道年輸氣量將逐年增加，到2025年時可向東北三省、北京、天津、河北、長三角等地區供應天然氣每年380億立方米，相當於每年減少二氧化碳排放量1.64億噸、減少二氧化硫排放量182萬噸。

李波說，隨着中俄東線全面貫通，增加了環渤海地區陸上資源供應通道，緩解該區域對進口液態天然氣的依賴，一定程度上降低用氣成本。同時，通過與西氣東輸管道系統互聯互通，推動長三角地區形成東、西、南、北四方供氣格局，有效緩解區域管輸瓶頸，對於保障東部沿海地區高峰期供氣安全、促進管道沿線經濟社會發展具有重要意義。